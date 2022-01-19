الكاظمي يلتقي الحكيم: أبرز التحديات مستجدات الوضع الأمني

2022/01/19 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحث معه، جملة ملفات أبرزها ضرورة تشكيل حكوم متوازنة.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الحكيم، تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الثاني 2022): "استقبلنا دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد".

وأضاف، "دعونا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات".

وتابع، "كما ناقشنا مستجدات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد وحثثنا ودولته المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على تفعيل الجهد الإستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات الإستباقية، ودعونا إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرارات والمواقف".

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