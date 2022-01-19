2022/01/19 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يُطلب من الناس العمل في المنزل بعد التاريخ المحدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يحدد موعد تخفيف قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يحدد موعد تخفيف قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).