الإطار يحذر التيار ..فخ الأمارات متجه نحوك

2022/01/19 | 18:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذر الإطار التنسيقي، الأربعاء، الكتلة الصدرية من مخطط خليجي يهدف إلى مصادرة قرارهم سيمرر من خلال محمد الحلبوسي.وقال عضو الإطار علاء الحدادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الكتلة الصدرية ماضية بفخ كبير لمصادرة القرار الشيعي بعد أن اقصوا دعامات القرار الشيعي في العراق المتمثلة بالأطراف الأخرى من خلال التخوين […]

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