الكاظمي والحكيم يبحثان ضرورة تشكيل حكومة متوازنة

2022/01/19 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحث معه، جملة ملفات أبرزها ضرورة تشكيل حكومة متوازنة.وذكر بيان صدر عن مكتب الحكيم، تلقى “النور نيوز” نسخة منه “استقبلنا دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد”.وأضاف، “دعونا إلى …

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