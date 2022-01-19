2022/01/19 | 18:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، تعرض أكثر من 48 ألف منتسب بالجيش الأبيض للإصابة بفيروس كورونا خلال مواجهة الجائحة منذ انتشارها في البلاد، فيما دعت للالتزام بالإجراءات الوقائية احتراماً لتضحيات الملاكات الطبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر لوكالة الرسمية، إن “عدد ملاكات الجيش الابيض الذين تعرضوا للاصابة خلال مواجهة جائحة كورونا بلغ اكثر من […]

ظهرت المقالة خلال مواجهة كورونا..



احصائية جديدة من الصحة بشهداء ومصابي الجيش الأبيض أولاً على الايام نيوز.

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