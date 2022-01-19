توضيح من التربية بخصوص “نظام المحاولات”

2022/01/19 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن نظام المحاولات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “النظام سيطبق بحق طالب السادس الإعدادي الراسب بدرس أو درسين في الدور الثاني لعام 2020-2021 فقط ، إذا كان في السنة الأولى أو الثانية له في الصف […]

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