2022/01/19 | 18:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة إيطاليا وألبانيا تعتقل 20 شخصا لتهريبهم مهاجرين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/19 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة إيطاليا وألبانيا تعتقل 20 شخصا لتهريبهم مهاجرين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة إيطاليا وألبانيا تعتقل 20 شخصا لتهريبهم مهاجرين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).