بالفيديو.. كاميرا “إيرث نيوز” تكشف حقيقة مشروع إعمار مدينة الصدر

2022/01/19 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر أهالي مدينة الصدر، عن عدم رضاهم لحملة إعمار المدينة، التي أنطلقت قبل الانتخابات التشريعية، مؤكدين أن ما نفذ من الحملة جزء بسيط وكان هدفه “الدعاية الانتخابية” فقط.وقد رصدت كاميرا “ايرث نيوز” آراء المواطنين في مدينة الصدر، الذين كشفوا أن مشروع الإعمار توقف بعد انتهاء الانتخابات، فضلا عن عدم وجود متابعة لما […]

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كاميرا “إيرث نيوز” تكشف حقيقة مشروع إعمار مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.

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