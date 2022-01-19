2022/01/19 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة نينوى تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة

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