بلينكن عن الاتفاق النووي.. إيران طلبت ضمانات مستقبلية لا يمكن تقديمها

2022/01/19 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن أحد الأشياء التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة هو ضمانات بألا تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.

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