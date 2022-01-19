تعطيل الدوام الرسمي غداً في نينوى باستثناء الدوائر الخدمية

2022/01/19 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، فيما استثنت الدوائر الخدمية من العطلة.وقال المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2022/1/20 باستثناء الدوائر الخدمية".وأضاف، أن "القرار جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة".وكانت محافظة أربيل قد قررت، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في الكليات والمعاهد والمدارس نتيجة استمرار موجة البرد الحالية.

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