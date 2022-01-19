2022/01/19 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى اعلنت محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال المحافظ نجم الجبوري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2022/1/20 باستثناء الدوائر الخدمية".

واضاف ان "التعطيل جاء لانخفاض درجات الحرارة الى مادون الصفر".

وكانت عدد من المحافظات اعلنت، امس، عن تعطيل الدوام ليومي الاربعاء والخميس بسبب موجة البرد والامطار.

وتوقعت الانواء الجوية طقس ممطر وانخفاض حاد بدرجات الحرارة الى مادون الصفر في المحافظات الشمالية والوسطى وبعض اجزاء من المنطقة الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).