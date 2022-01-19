أربيل تعطل الدوام الرسمي غداً

2022/01/19 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعلنت محافظة أربيل، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً للكليات والمعاهد والمدارس.وكانت عدد من المحافظات اعلنت، امس، عن تعطيل الدوام ليومي الاربعاء والخميس بسبب موجة البرد والامطار.

وتوقعت الانواء الجوية طقس ممطر وانخفاض حاد بدرجات الحرارة الى مادون الصفر في المحافظات الشمالية والوسطى وبعض اجزاء من المنطقة الجنوبية.

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