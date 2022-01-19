امانة بغداد تعلن اكمال صيانة نصب المتنبي وتدعو المواطنين للحفاظ على الموروث التراثي

2022/01/19 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، اكمال صيانة نصب المتنبي، فيما دعت المواطنين للحفاظ على الموروث التراثي.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “منفذ العمل الفنان سعد الربيعي انجز صيانة نصب المتنبي وتعويض الكلمة المفقودة ضمن البيت الشعري والتي تم ازالتها بعمل تخريبي”.ودعت امانة بغداد جميع المواطنين “للتعاون معها والحفاظ على […]

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