نائب سابق يوجه سؤالاً بريئاً للسيد الصدر: ما الذي تغيّر؟

2022/01/19 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب السابق عن محافظة

السليمانية هوشيار عبد الله، الاربعاء،

سؤالا لزعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، يخص مرشح رئاسة الجمهورية

هوشيار زيباري.

وقال عبد الله في تغريدة عبر تويتر

تابعتها وكالة نون ال

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