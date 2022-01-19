الضمان الصحي.. موعد تطبيقه ونسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

2022/01/19 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة الضمان الصحي، اليوم

الأربعاء، نسبة الاستقطاع من الموظفين

المشمولين بقانون الضمان الصحي الذي

قالت إنه لم يطبق حتى الآن، وفيما توقعت

شمول 15 مليون عراقي به كمرحلة أولى،

حددت الفترة الزمنية ال

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