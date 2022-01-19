الإطار التنسيقي يتوقع تغييرات كبيرة في العملية السياسية قريبا

2022/01/19 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحد القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي ، الاربعاء ، ان الايام المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في التحالفات والعملية السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الحمامي ، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “المحكمة الاتحادية في حال حكمت لصالح النائب باسم الخشان بعد […]

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