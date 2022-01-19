الشرطة يهزم التضامن في السلوي الممتاز

2022/01/19 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب نادي الشرطة على ضيفه نادي التضامن لحساب الدوري الممتاز العراقي لكرة السلة في اللقاء الذي جمعهما على قاعة الشعب للالعاب الرياضية.وفازت سلة القيثارة بنتيجة (102-61) حيث شهدت المباراة سيطرة نادي الشرطة منذ الفترة الاولى لينهي الفترة لصالحه بنتيجة (18-11).واستمر نادي الشرطة في مواصلة تفوقه خلال الثلاث فترات المتبقية من المباراة […]

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