2022/01/19 | 19:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، البدء بإعادة ترميم ثانوية إيلاف، التي تعرضت إلى أضرار، بسبب قصف السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، والى جانب عملها الأمني في تأمين المناطق والمدن وملاحقة عناصر داعش الإرهابية …

ظهرت المقالة العمليات المشتركة تعلن البدء بإعادة ترميم ثانوية إيلاف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن البدء بإعادة ترميم ثانوية إيلاف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن البدء بإعادة ترميم ثانوية إيلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).