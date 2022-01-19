الكشف عن موعد تطبيق الضمان الصحي ونسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

2022/01/19 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت هيئة الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، نسبة الاستقطاع من الموظفين المشمولين بقانون الضمان الصحي الذي قالت إنه لم يطبق حتى الآن، وفيما توقعت شمول 15 مليون عراقي به كمرحلة أولى، حددت الفترة الزمنية المطلوبة لتطبيقه.وقال المتحدث مدير الرقابة والتدقيق في مديرية الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف في تصريح للقناة الرسمية، …

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