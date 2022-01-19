ذي قار.. المباشرة بإنشاء شبكات مجاري في احياء سيد دخيل

2022/01/19 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائممقام قضاء سيد دخيل حيدر الابراهيمي، اليوم الأربعاء، مباشرة العمل بمد شبكات مجاري في حي 300 والشارع الحولي في مركز القضاء.و قال الإبراهيمي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان، “العمل بدء في مشروع مد شبكات المجاري في احياء 300 و الشارع الحولي للقضاء كمرحلة أولى ضمن سلسلة أعمال ستنفذ في […]

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المباشرة بإنشاء شبكات مجاري في احياء سيد دخيل أولاً على ايرث نيوز.

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