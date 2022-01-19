روسيا على الحدود.. وزير خارجية أمريكا: على أوكرانيا الاستعداد لـ

2022/01/19 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الالتزامات الحالية في حالة غزو روسيا، وقال إن الزعماء الأوكرانيين يجب أن يستعدوا "لما يمكن أن يكون أيامًا صعبة".

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