وول ستريت : القوة الصاروخية اليمنية قادرة على ضرب اهداف تبعد 1600 كيلومتر

2022/01/19 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، الاربعاء، ان الهجوم الذي قامت به القوات اليمنية وحركة انصار الله على الامارات اظهر التقدم العسكري الذي حققته القوات في السنوات الأخيرة ، حيث كانت الضربة الانتقامية على أبو ظبي، العرض الأكثر وضوحا لتقدمها العسكري في مواجهة الحرب الشرسة التي تقودها السعودية.وذكر التقرير […]

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