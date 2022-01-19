وفد صيني يستلم قطع اراض في واسط لغرض بناء 48 مدرسة

2022/01/19 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية التربية في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، استلام وفد صيني اراض لبناء 48 مدرية نموذجية في المحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “وفد الشركة الصينية المكلفة ببناء 48 مدرسة نموذجية في محافظة واسط، يصل الى مدينة الكوت ويلتقي بمدير تربية واسط، احمد شهاب العتابي”.واكد العتابي بحسب البيان ان “الشركة […]

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