تحذيرات من حقوق الانسان بشأن موجة البرد واثارها على مخيمات النازحين

2022/01/19 | 19:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، من موجة البرد القارص التي تهدد حياة الاطفال وكبار السن في مخيمات النازحين في سنجار، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل ، لمنع حدوث كارثة انسانية في المنطقة.وذكر بيان للمفوضية، انها “تحذر من الاثار الصحية السيئة المترتبة بسبب موجة الصقيع والبرد التي تجتاح اغلب المناطق الشمالية من العراق والتي […]

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