الهاشمي : قرار منع سير الدراجات غير مدروس ويمس قوت الفقراء

2022/01/19 | 19:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، محمود الهاشمي ، الاربعاء ، ان اغلب قرارات حكومة مصطفى الكاظمي متعجلة وغير مدروسة، فيما اعتبر قرار منع الدراجات النارية عقب الأحداث الأمنية الأخيرة بأنه يمس قوت الفقراء.وقال الهاشمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “قرارات حكومة الكاظمي متعجلة وغير مدروسة، ولا تعالج الأزمات بل […]

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