2022/01/19 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المالية تصدر الأمر الإداري الخاص بتثبيت عقود وزارة الهجرة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:29

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تصدر الأمر الإداري الخاص بتثبيت عقود وزارة الهجرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تصدر الأمر الإداري الخاص بتثبيت عقود وزارة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).