مؤسسة وارث للاورام بكربلاء توضح حقيقة امتلاكها (مفاعل نووي) وتؤكد: قدمنا العلاج لأكثر من 15 ألف مريض

2022/01/19 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة وارث الدولية لمعالجة

الأورام السرطانية التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة، الاربعاء، إنها

استقبلت أكثر من 15 ألف مصاب بمرض

السرطان منذ تشغيلها التجريبي قبل 5

أشهر وإلى الآن، فيما تحدثت عن حقي

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