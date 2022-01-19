2022/01/19 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن الفنان سعد الربيعي، منفذ نصب المتنبي، اليوم الأربعاء، إنجاز صيانة نصب المتنبي، وتعويض الكلمة المفقودة.

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وقالت أمانة بغداد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الثاني 2022)، أنه تم "إنجاز صيانة نصب المتنبي وتعويض الكلمة المفقودة ضمن البيت الشعري والتي تم ازالتها بعمل تخريبي".

دعت امانة بغداد "جميع المواطنين للتعاون معها والحفاظ على الموروث التراثي والنصب النحتية التي تعد قبلة السياح ومعالم المدينة التي تشكل هويتها وعدم السماح لمن تسول له نفسه العبث بها وابلاغ القوات الامنية القريبة في حال محاولة اي شخص احداث اعمال تخريب ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: إنجاز صيانة نصب المتنبي بعد تعرضه للتخريب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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