علي حصني يكشف اسباب اعتذاره عن المشاركة بمباراة اوغندا

2022/01/19 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف لاعب نادي الشرطة، علي حصني، اليوم الاربعاء، عن اسباب اعتذاره عن المشاركة بمباراة اوغندا.وقال حصني لـ”ايرث نيوز”، ان “عتذاري عن الالتحاق بالمنتخب الوطني جاء بسبب وصولي اليوم الى البصرة وباتت الفترة قصيرة جدا للعودة الى بغداد”.واوضح انه “تلقيت اتصالا قبل 3 ايام من قبل الكابتن احمد صلاح على اساس إن […]

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