الأقوى منذ 30 عامًا.. صور أقمار صناعية تظهر ما قبل وبعد آثار الانفجار البركاني تحت الماء في تونغا

2022/01/19 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور الأقمار الصناعية ما قبل وبعد تظهر الدمار في تونغا.يغطي الرماد البركاني مجتمعات بأكملها، ومنازل وأشجار وطرق، في حين أن الأحياء لا يمكن التعرف عليها.

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