الحبوبي: المحكمة منحت الكتل السياسية فرصة للاتفاق خارج اسوارها

2022/01/19 | 19:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المحلل السياسي هاشم الحبوبي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية بتأجيلها جلسة البت بالدعوى أعطت الكتل السياسية فرصة للاتفاق فيما بينها.وقال الحبوبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية تقترب الى أن تكون سياسية وتأجيل البت بدعوى الطعن بحق جلسة البرلمان الأولى جاء لإعطاء الكتل السياسية مدة زمنية تستطيع من […]

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