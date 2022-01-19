2022/01/19 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pRxoVzMdxKA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حادثة مرعبة لرجل يدفع امرأة لتسقط أمام المترو) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حادثة مرعبة لرجل يدفع امرأة لتسقط أمام المترو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).