2022/01/19 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تصدر ايضاحا حول خط أنبوب الصادرات النفطية العراقي -الأردني

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