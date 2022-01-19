قائد شرطة ديالى يكشف ملابسات حادث قتل مواطن في قرية العجيمي التابعة لناحية السلام

2022/01/19 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين، اليوم الاربعاء، عن ملابسات حادث قتل مواطن في قرية العجيمي في ناحية السلام (٢٥ كم شمال شرق بعقوبة).وذكر حسين في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “الحادث جنائي بسبب خلافات عائلية دفعت الأب على قتل ابنه صاحب الاربع اطفال عمله منتسب تابع الى الفرقة […]

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