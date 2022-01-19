نائب: سوء التخطيط نهش بأغنى مدن العراق النفطية

2022/01/19 | 19:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة … اكد النائب عن محافظة البصرة، رفيق الصالحي، اليوم الاربعاء، ان الإهمال والتقصير وسوء التخطيط نهشت باغنى المدن النفطية في العراق، مشيرا الى ان قضاء الزبير في محافظة البصرة يمثل العمود الفقري لإنتاج النفط في العراق.وقال الصالحي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان”قضاء الزبير بمحافظة البصرة يعد من اغنى المدن النفطية […]

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