صدور قرار يخص سائقي درجات الدلفري

2022/01/19 | 20:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن صدور قرار خاص بأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات ( الدلفري).وذكر بيان للخلية، انه بعد المناشدات الكثيرة التي وردت الى الجهات ذات العلاقة، ومن أجل مساندة أصحاب الدخل اليومي المحدود، فقد صدرت الأوامر الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لأصحاب الدراجات النارية […]

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