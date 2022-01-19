مكتب المالكي ينفي مشاركة الكاظمي في اجتماع الإطار التنسيقي

2022/01/19 | 20:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، عقد اجتماع جديد للإطار التنسيقي في منزل الكاظمي.

وقال الركابي في بيان، 19 كانون الثاني/يناير، إنّ "اجتماعًا يجري للإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ولا صحة لحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع".

الاجتماع يأتي ضمن حراك مستمر لأقطاب الإطار التنسيقي بهدف التوصل إلى صيغة تسوية تمهد لحسم صيغة إدارة السلطة في المرحلة المقبلة.

وأرجأت المحكمة الاتحادية، اليوم، البت في دعوى االطعن في الجلسة الأولى للبرلمان في دورته الخامسة إلى 25 كانون الثاني/يناير، فيما تقول مصادر سياسية إنّ المحكمة تنتظر تسوية سياسية قبل إصدار الحكم.

وفي ذات السياق، سبق أنّ وصف الإطار التنسيقي مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري بـ "الإيجابية"، في أعقاب الاجتماع السابق في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وقال في بيان، إنّ "الإطار التنسيقي يؤكد على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".

وأضاف أنّ "الإطار ناقش لقاء هادي العامري يوم أمس بمقتدى الصدر ومخرجاته الإيجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الأخرى الشريكة في الوطن".

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اجتماع الإطار التنسيقي..



جولة أخرى نحو الصدر بعد رسائل النار

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