مواجهة - أكرم شلغين

2022/01/19 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين لم يكن هناك أي كلمة تعبر بدقة أكثر من الكراهية التي تصف علاقة مريم بوالدها فقد كانت تتحاشى حتى رؤيته أو أن تتواجد بحضوره أو أن تحاول أن تجبر نفسها حتى على أن تتحدث معه بشكل عادي أو أن تجلس مع العائلة حول نفس طاولة الطعام كونه موجوداً أيضا.



وبالرغم من أنه لم يكن يعرف سبب ذلك إلا أنه بدوره كان لا يصر على ملاطفتها كأب ولم يرد أي شيء منها واكتفى بأن اعتاد على هذا الجفاء الواضح الذي لم يجد له تفسيرا.



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