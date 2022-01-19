الانقلابيون يطبخون المؤامرات ، و التروس (الثوار)، ومعهم كل الشعب السودانى يستعدون لتنفيذ العصيان المدنى الشامل و الاضراب السياسى الكامل. - عبدالغفار محمد سعيد

2022/01/19 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالغفار_محمد_سعيد اولا اترحم على ارواح الشهداء الابطال ، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة وادخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.اترحم على ارواح شهداء مليونية الصمود و التحدى مليونية 17 يناير و التى احدث فيها المليشيويين مجزرة بشعة اثبتت انهم لا ينتمون لهذا الشعب باى حال من الاحوال .



بينما اثبتت البطولة الفائقة والثبات الاسطورى عند ابطال لجان المقاومة بانهم يستحقون وبجدارة قيادة الشعب السودانى ، ......





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