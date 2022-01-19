الخيانة المشروعة والمكايدة الذكورية - سلوى فاروق رمضان

2022/01/19 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلوى_فاروق_رمضان الخيانة المشروعة والكيد الذكوري يتم الترويج لمشروعية الخيانة بحجة فطرة الرجل ولضمان وفاء المرأة رغم تعرضها للخيانة يحتجوا بفطرتها ؛ ففطرة الرجل هي الشهوة الجامحة والتنوع في النساء وأن لا تكفيه إمرأة واحدة ، ولكن فطرة المرأة كان يجب أن يتماشوا علي نفس الخط عندما يصفوها ؛كمثلا أن يدعوا أن المرأة تسعد عندما ترى من يشاركها في زوجها ، لكي يكون في توافق بين الفطرتين ، ولكن نرى هنا يقولون فطرة المرأ ......





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