ديالى توضح سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة

2022/01/19 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الى أهالي محافظة ديالى العزيزة ، نود نُبين لكم سبب تراجع ساعات التجهيز يعود الى أطفاء الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي ( سيربل زهاب 132KV _ ميرساد ديالى 400KV ) من قبل الجانب الأيراني فضلآ عن توقف أطلاق الغاز المورد الذي تسبب بتوقف محطات أنتاج الطاقة الكهربائية الذي ساهم بشكل ملحوظ جدآ بتراجع عمل المنظومة الكهربائية وتقليل ساعات التجهيز

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