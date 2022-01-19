استهداف مكتب النائب الثاني للبرلمان بقنبلة يدوية في كركوك بالعراق - عاجل

2022/01/19 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر امني في كركوك، اليوم الاربعاء، باستهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان بقنبلة يدوية في كركوك شمال العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انفجارا بقنبلة يدوية في فلكة اخوان التابعة لمنطقة رحيم اوا داخل مدينة كركوك مستهدفا مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

واضاف ان "حجم الخسائر البشرية والمادية لاتعرف حتى الان".

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