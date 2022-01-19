السماح لأصحاب الدراجات العاملين في مجال التوصيل السير ليلاً

2022/01/19 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، السماح لأصحاب الدراجات العاملين في مجال التوصيل، السير في أوقات حظر التجوال.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الثاني 2022): إنه "بعد المناشدات الكثيرة التي وردت إلى الجهات ذات العلاقة، ومن أجل مساندة أصحاب الدخل اليومي المحدود، فقد صدرت الأوامر الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات (الدلفري) السير في الشوارع، وفتح المجال لهم وفي مختلف الأوقات وعدم التعرض لهم او محاسبتهم في الوقت الحالي".

وأضافت أن "على الجهات المعنية أن تعمل بتنظيم الية عمل خاصة بهم لمنع العناصر الإرهابية او الإجرامية من استغلال نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ مأربهم الخبيثة".

وتابع، أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها هي المساندة لأبناء هذا الشعب وهي تعمل على تقديم مختلف الخدمات وفي جميع الظروف لأن العراق وشعبه يستحق التضحية والفداء".

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