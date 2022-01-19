2022/01/19 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، بيانا حول ما وصفته استهدافا لقائد المديرية وبعض ضباطها ومنتسبيها.وذكر بيان للمديرية، تلقته “أيرث نيوز”، انه “منذ فترة ونحن نراقب الهجمات التي تتعرض لها مديرية الاستخبارات العسكرية مستهدفة قائد المديرية وبعض ضباطها ومنتسبيها، ولقد تأكد لنا أن تلك الهجمات تزداد مع ازدياد الانجازات النوعية التي يحققها ابطال […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية: نعرف من يحاول النيل منا وسنلاحقهم قانونيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: نعرف من يحاول النيل منا وسنلاحقهم قانونيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: نعرف من يحاول النيل منا وسنلاحقهم قانونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).