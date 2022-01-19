2022/01/19 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدي سبينس دبي 92 يطلق فئة ليف ويل آوت رايد المخصصة للعائلات دبي – الزمان بالتزامن مع الجولة التحضيرية النهائية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أعلن منظمو الحدث عن إطلاق فئة جديدة مخصصة للعائلات والدراجين المبتدئين متيحين بذلك المجال لمزيد من هواة هذه الرياضة للمشاركة في هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدي سبينس دبي 92 يطلق فئة ليف ويل آوت رايد المخصصة للعائلات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدي سبينس دبي 92 يطلق فئة ليف ويل آوت رايد المخصصة للعائلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).