2022/01/19 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوائز فيفا: ليفاندوفسكي أفضل لاعب ورونالدو يتسلّم الجائزة الخاصة لندن – وكالات فاز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ومنتخب بولندا، بلقب أفضل لاعب لكرة القدم رجال في العالم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هذا العام، في حين توج نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا الخاصة.وفاز ليفاندوفسكي، 33 سنة، بجائزة […]

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