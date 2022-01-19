2022/01/19 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسطورة اللا أسطورة في الشعر – مصعب الأيوب الخزعلي هي من ابـداعات الشعراء المهمين القدير حازم رشك التميمي والشاعر مسلم الطعان والشاعر المتألق جبرائيل السامر اي أنهم اسطروا ما لم يك اسطورة بالمعنى الفلسفي والاصطلاحي للاسطورة.وجعـــلوا كثيرا من الصور الجنوبية غير اللاهوتية وغير القديمة تنبض بروح الألهية والمــــــــلائكية وسندا لكثير من المعاني الجديدة التي […]

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