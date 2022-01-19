المنتخب الوطني يُصعد وتيرة التدريبات قبل مواجهة أوغندا

2022/01/19 | 20:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أجرى المنتخبُ الوطنيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، وحدته التدريبيّة في ملعبِ الشعب ضمن إطار معسكره المُقام حالياً في العاصمةِ بـغــــداد استعداداً لمباراةِ أوغندا التي تقامُ يوم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر الحالي.وحضر التدريبات وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وشهدت التدريباتُ تواجدَ اللاعب سعد عبد الأمير الذي […]

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