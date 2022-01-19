انفجار يستهدف مكتب مسؤول في منطقة رحيماوة بكركوك

2022/01/19 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت مصادر أمنية، بأن مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، تعرض إلى هجوم بقنبلة يدوية في منطقة رحيماوه، بمحافظة كركوك.

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